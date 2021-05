La pandemia non ferma il Gruppo Cap, nel 2020 ricavi per 344...

Un'annata difficile come il 2020, con la crisi innescata dalla pandemia da Covid 19, non ha fermato il Gruppo CAP. L'azienda che gestisce il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano ha presentato il bilancio consolidato, che vanta ricavi per oltre 344 mln e un utile di 18,56 milioni di euro. abr/mrv/red