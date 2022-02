ROMA (ITALPRESS) – La nuova Mercedes-Benz Wallbox ricarica auto elettriche e ibridi plug-in in modo veloce, intelligente e semplice. Ottimizzata per la ricarica fino a 22 kW, grazie all’impostazione per le funzionalità da remoto, è possibile per la prima volta avviare e interrompere autonomamente i processi di ricarica tramite la Mercedes me App, seguire lo stato di carica e visualizzare lo storico di ricarica. Un’altra novità è il contatore di energia integrato. Inoltre, è tecnicamente predisposta per ricevere aggiornamenti software ‘over-the-air’ attraverso la connessione Internet del cliente: ciò rende la Mercedes-Benz Wallbox pronta per il futuro. Nel corso del 2022 Mercedes-Benz Italia offrirà anche un servizio di installazione con un partner internazionale.

(ITALPRESS).

