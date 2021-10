MILANO (ITALPRESS) – La Nfl sbarca su Helbiz Live. Accordo fra la National Football League ed Hebiz Media, il ramo media del gruppo leader globale nella micromobilità e primo nel suo settore ad essere quotato pubblicamente al Nasdaq, per trasmettere i contenuti della Nfl sulla piattaforma Helbiz Live in tutta Italia. In base all’accordo, la programmazione Helbiz Live includerà contenuti della Nfl e aggiungerà una property di punta alla sua offerta, fornendo a tutti gli abbonati Helbiz Live l’accesso a una delle property sportive più importanti e prestigiose del mondo. I contenuti Nfl che saranno disponibili su Helbiz Live includono: “NFL GameDay”, show settimanale di 30 minuti sugli highlights; “Peyton’s Places”, serie a tema football condotta da Peyton Manning; “Undiscovered”, serie documentaria che segue i giocatori internazionali mentre inseguono il loro sogno di entrare in una roster Nfl; “NFL Films Presents”, documentari individuali che si concentrano su storie avvincenti all’interno della Nfl; e “Timeline”, serie di documentari incentrati su partite storiche della Nfl. Helbiz Live offrirà un’ampia e approfondita copertura della stagione Nfl con rassegne settimanali, dalla regular season ai playoffs e al Super Bowl, e offrendo maggiore copertura e visibilità alla Nfl in Italia. “Siamo entusiasti di lavorare con la Nfl per offrire contenuti di qualità ai nostri clienti Helbiz Live – il commento di Matteo Mammì, CEO di Helbiz Media – La Nfl è una delle più grandi property sportive del pianeta, e da oggi tutti gli appassionati potranno godersi il suo spettacolo su Helbiz Live, a nessun costo aggiuntivo perchè tutto incluso nell’attuale abbonamento”. L’accordo è valido per la stagione in corso in Italia.

(ITALPRESS).