ROMA (ITALPRESS) – “Archiviato con soddisfazione reciproca un primo anno di collaborazione, la Federazione Italiana Rugby e Suzuki sono pronte ad affrontare fianco a fianco anche il 2022. La FIR ha infatti scelto la casa di Hamamatsu come Partner per l’attuale stagione sportiva, apprezzando le qualità della gamma 100% ibrida di Suzuki e la capacità dell’Azienda di evolversi pur restando legata alle proprie radici. Dal canto suo, Suzuki è orgogliosa di accostare il proprio brand e immagine ai campioni di uno sport permeato di positività e sempre più amato dal grande pubblico”. Lo ha reso noto oggi la stessa FIR.

In virtù di questo accordo, il logo Suzuki apparirà sulle divise con cui la Nazionale maggiore, Nazionale Femminile e Nazionale Under20, disputerà tutte le partite dell’anno, a partire dagli incontri del prestigioso Torneo Sei Nazioni. Lo storico Torneo prenderà il via sabato 5 febbraio a Dublino e la prima partita dei nostri connazionali sarà il 6 febbraio con la Francia a Parigi. L’inconfondibile “S” sarà posta sui pantaloncini degli azzurri, in una posizione visibile in tutte le fasi più concitate di gioco.

Nell’ambito di questa partnership, Suzuki fornirà allo staff della Federazione Italiana Rugby una flotta di 28 auto 100 per 100 Hybrid tra Vitara Hybrid, S-Cross Hybrid, Swace Hybrid e Across Plug-in. Le vetture saranno a disposizione dei tecnici federali e degli atleti, che potranno così contare sulle loro doti di comfort, versatilità, affidabilità ed efficienza nei loro vari spostamenti.

Tra la Federazione Italiana Rugby e Suzuki c’è da sempre una sintonia totale. La Federazione segue una policy molto rigorosa in fatto di partnership e si lega soltanto a quelle realtà che sposano la sua filosofia. E’ proprio il caso di Suzuki, che, da una parte, abbina il dinamismo e il rispetto delle tradizioni tipici del movimento rugbistico e, dall’altra, produce auto perfette per la vita attiva all’aria aperta, nel massimo rispetto dell’ambiente. Suzuki ritrova invece nel mondo del pallone ovale e nei suoi praticanti lo slancio, la passione, il rispetto delle regole e la lealtà verso gli avversari che contraddistinguono il suo impegno nel motorsport a tutti i livelli.

“Suzuki è orgogliosa di questa partnership con la FIR e vede nei rugbisti i moderni samurai dello sport. In ogni situazione di gioco questi atleti mostrano coraggio e determinazione, oltre a uno spiccato senso dell’onore, tutti valori cardine della cultura giapponese che ispira la nostra Azienda”, ha commentato Massimo Nalli, presidente di Suzuki Italia.

“In campo ogni giocatore di rugby dà il meglio di sè e svolge un ruolo preciso in base alle proprie caratteristiche per aiutare i compagni a raggiungere l’obiettivo comune, la meta. E’ qualcosa di molto simile a quanto avviene con la tecnologia Suzuki Hybrid tra i motori termici e quelli elettrici. In ogni fase della guida i propulsori si supportano a vicenda e fanno gioco di squadra per ottenere il miglior risultato possibile in termini di prestazioni e di efficienza”, ha aggiunto Nalli.

“Siamo legati da una collaborazione di lungo corso con Suzuki e felici di proseguire anche per il 2022 il nostro rapporto con un’azienda che condivide con noi gli stessi principi etici, gli stessi valori e la stessa volontà di sfidare in modo leale i propri avversari, esattamente come le nostre Nazionali si prefiggono di fare in questi giorni che precedono il calcio d’inizio del Sei Nazioni”, ha dichiarato invece il direttore commerciale della FIR, Carlo Checchinato.

(ITALPRESS).

