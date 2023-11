La Lega Nazionale Dilettanti si schiera contro la violenza sulle donne

ROMA (ITALPRESS) - La Lega Nazionale Dilettanti si schiera contro la violenza sulle donne. In 13.000 impianti italiani di calcio e futsal sono stati allestiti uno o più seggiolini rossi volti a non dimenticare mai che il problema della violenza di genere è quotidiano. Attaccato sulle sedute uno sticker che contiene il QR code necessario per raggiungere la pagina web con le informazioni e i contatti del 1522, servizio pubblico che accoglie le richieste di aiuto e sostegno delle vittime di violenza e stalking. Tra le società aderenti all’iniziativa il Montespaccato Calcio Femminile, che ha ospitato il Trastevere per la gara della dodicesima giornata del campionato di Serie C. spf/mc/gm/gtr