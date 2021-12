La formazione e la ricerca italiane a Expo Dubai

Università, accademie, conservatori, istituti superiori per le industrie artistiche, enti di ricerca italiani saranno protagonisti di alcuni eventi in programma nel corso della “Knowledge & Learning Week” di Expo Dubai. Sarà l’occasione per raccontare come l’Italia si sta preparando al futuro, alle sfide aperte nel campo della conoscenza, della sostenibilità, della tecnologia, delle scienze della vita. abr/mrv