La Fondazione Federico II vara progetto di legalità

PALERMO (ITALPRESS) - “E' volontà della Fondazione Federico II di volere avviare un progetto di street art per fare emergere i valori della legalità chiamando in causa personaggi simbolo del contrasto alla mafia". Così il presidente dell’Ars e della Fondazione Gaetano Galvagno, a Palermo, a margine della presentazione delle prossime attività della Fondazione Federico II, che vedranno al centro i giovani come destinatari di un messaggio che provi ad avvicinarli ai temi della cultura e della legalità, promuovendo al contempo azioni importanti contro il fenomeno mafioso. "Partiremo dalla mia città, Paternò, che ha fatto parte del triangolo della morte: lì cercheremo di contrastare la cultura dell’illegalità con una figura come Piersanti Mattarella, che io stesso ho scelto. Questa stessa cosa verrà fatta anche in altre città: tutte le nove province saranno rappresentate da persone simbolo che hanno contrastato la mafia”. “Cercheremo di essere presenti sul territorio anche attraverso un sistema di video sorveglianza, per evitare che queste opere possano essere rovinate all’indomani della loro realizzazione: ci auguriamo che i miti della gente non siano il capo dei capi e il Gomorra di turno, ma le figure che hanno perso la vita durante gli anni di piombo”. xd8/vbo/gtr