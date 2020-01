LA FIORENTINA ESPUGNA IL SAN PAOLO, 2-0 AL NAPOLI

Al San Paolo il Napoli crolla e rimedia la terza sconfitta consecutiva in campionato. La Fiorentina si impone per 2-0 con un gol per tempo di Chiesa e Vlahovic sfruttando la via del contropiede contro una squadra, quella di Gattuso, capace di controllare il pallino del gioco con quasi il 70% del possesso palla, ma senza riuscire a essere concreta dalle parti di Dragowski. Secondo successo consecutivo per la Fiorentina che al 19’ può anche recriminare per un rigore negato per un mani di Allan. Ma il vantaggio viola è solo rimandato al 26’: Benassi scarica per Chiesa che con la punta del piede batte Ospina. Nella ripresa il Napoli scende in campo con un piglio diverso e colpisce subito il palo (quindicesimo stagionale) con Lorenzo Insigne. Ma la porta difesa da Dragowski sembra stregata al contrario di quella di Ospina, battuto per la seconda volta al 74’ da Vlahovic che con un mancino a giro firma il definitivo 2-0 che complica ulteriormente il cammino europeo degli uomini di Gattuso. Finisce 2-0 per i viola e tra i fischi del San Paolo.

