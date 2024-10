BARI (ITALPRESS) – Con una grande affluenza nell’ultima giornata, si è conclusa la 87^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante, classica manifestazione barese che ha registrato bilanci largamente positivi, presentati stamane, lunedì 7 ottobre, nella Sala 1 del Centro Congressi, in conferenza stampa dal presidente di Nuova Fiera del Levante, Gaetano Frulli. 240mila è il numero totale dei visitatori che si sono recati in Fiera del Levante dal 28 settembre al 6 ottobre. Questo è un dato positivo rispetto all’anno passato con un aumento che supera il 14%.

Bene anche le vendite on-line. Su un totale di 170mila biglietti, l’acquisto attraverso internet si è attestato a circa il 70%. Questo è stato dovuto sia al risparmio sul costo del biglietto, ma anche alla comodità d’acquisto e all’ingresso diretto.

“Siamo soddisfatti per i dati di afflusso di questa edizione – ha commentato Gaetano Frulli -. Ritengo che i dati siano positivi e apprezzo molto la buona riuscita della vendita on-line. Questo dimostra che chi si è recato in Fiera lo ha fatto perchè attratto dall’offerta commerciale e dalla completezza di quello che abbiamo creato. Penso che sia l’inizio di un nuovo percorso dove di fatto, all’interno di una fiera generalista come questa, stiamo andando a qualificare l’offerta tracciando i settori e dando un’identità forte”.

La Campionaria appena conclusa è stata, infatti, positiva oltre che per i numeri anche per la qualità. Dalle aree espositive al food, passando per la convegnistica e terminando con gli spettacoli, l’edizione 2024 ha alzato il livello delle proposte. Il feedback ricevuto è stato soddisfacente, con vari espositori che hanno registrato il “sold-out” e una generale soddisfazione da parte di tutti per i risultati commerciali. Tali dati portano Nuova Fiera del Levante a lavorare con sempre maggiore entusiasmo.

“Siamo sulla strada giusta – ha spiegato il presidente della società -. Sicuramente dobbiamo lavorare ancora e meglio, cercando di riportare settori merceologici assenti da tempo nella Campionaria, come moto e nautica. Dobbiamo puntare a questo tipo di nuova offerta e proseguire con la vendita on-line, una scommessa che possiamo dire di aver vinto. Dobbiamo alzare il livello di qualità e di servizi”.

A caratterizzare la 87^ Campionaria Internazionale della Fiera del Levante ci sono stati inoltre i vari messaggi lanciati. Tra questi, probabilmente il più importante e rappresentativo dell’attività di Nuova Fiera del Levante, è quello riportato sulla calamita benefica raffigurante tre importanti simboli della città di Bari: la Basilica di San Nicola, il Tetro Petruzzelli e la Fiera del Levante. Prossimamente in vendita, il ricavato servirà per sostenere l’attività solidale delle associazioni del terzo settore.

