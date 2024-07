PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – La fiamma olimpica arriva finalmente a Parigi domani, in occasione della Festa nazionale che celebra la presa della Bastiglia e la Rivoluzione francese. Nella capitale francese resterà due giorni, per poi continuare il suo tour della Francia e tornare nella capitale venerdì 26, per la cerimonia ufficiale di apertura dei Giochi. Prima tappa da non perdere saranno gli Champs-E’lysèes, la torcia arriverà alle 12h50 all’Arco di Trionfo e percorrerà l’Avenue des Champs-E’lysèes dove tradizionalmente si svolge in mattinata la parata militare che quest’anno, invece, è stata spostata nella vicina avenue Foch proprio a causa degli impegni olimpici previsti lungo il corso principale. Se sulla Torre Eiffel sono stati innalzati i cinque anelli intrecciati simbolo dell’Olimpiade, sull’Arco di Trionfo sono stati collocati invece i tre “agitos” (dal latino agito, ovvero io mi muovo) simboli delle Paraolimpiadi. La staffetta della torcia olimpica si dirigerà poi verso il Grand e il Petit Palais, i Giardini del Lussemburgo e i primi, più centrali, 10 arrondissement (quartieri) di Paris, il giorno dopo nei restanti dieci, toccando luoghi emblematici della città: luoghi della storia come la Bastiglia e l’Assemblea Nazionale; della memoria recente, come il Bataclan; piazze famose come Place de la Concorde, Place des Vosges e Place Vendòme; luoghi di culto, come la Cattedrale di Notre Dame e la Grande Moschea, luoghi di cultura, come il Louvre e il Centre Pompidou. Lunedì 15 luglio passerà anche davanti al Moulin Rouge che ha recentemente ritrovato le sue ali “cadute” e verrà eseguito in strada un French Cancan. A Parigi, 57a tappa del percorso al via il 9 maggio scorso da Marsiglia, i tedofori percorreranno in tutto 31 chilometri il 14 luglio e 27,5 chilometri il 15 luglio. Tra loro, tanti campioni dello sport ma anche alcuni danzatori dell’Opèra de Paris e pure una celebre drag queen parigina, Minima Gestè (nome d’arte di Arthur Raynaud), la cui partecipazione per la prima volta in una Olimpiade, insieme a quelle delle “colleghe” Nicky Doll, Miss Martin, ha suscitato molte polemiche. La Gestè è stata voluta dalla sindaca di Parigi, Anne Hidalgo, che ha sottolineando l’importanza di celebrare pure “la diversità e l’inclusione durante un evento come le Olimpiadi”. Tra gli sportivi portatori della fiaccola in questi due giorni ci saranno Thierry Henry, ex giocatore della Nazionale francese ed anche ex juventino, attuale allenatore delle giovanili; il cestista Nicolas Batum, medaglia d’argento a Tokyo 2020; Romane Dicko, judoka nella categoria over 78 kg, medaglia di bronzo individuale e medaglia d’oro a squadre miste a Tokyo 2020; Enzo Lefort, fiorettista, argento a squadre a Rio 2016 e oro a squadre a Londra 2012; Brahim Asloum, ex pugile francese, medaglia d’oro nella categoria – 48 kg a Sydney 2000. Cerimonie di fine giornata sono previste domani al Parvis de l’Hòtel de Ville, la Piazza del Municipio di Parigi, mentre lunedì 15 l’ultima tappa è Place de la Rèpublique dove è stato organizzato un concerto con, tra gli altri, la cantautrice Jain, famosa per la sua canzone Makeba, e il gruppo Ofenbach. In questi giorni, Parigi parla anche molto italiano poichè è in corso la manifestazione “Dolcevita sur Seine”, gemellata con l’analoga manifestazione a Roma “Nouvelle Vague sul Tevere”, che quest’anno si svolge nell’area dell’anfiteatro romano di Parigi e celebra, tra l’altro, in collegamento con le Olimpiadi, i campioni dell’antichità, da Maciste ai gladiatori, nei film in costume di Cinecittà del secondo dopoguerra. La torcia olimpica proseguirà poi verso i Castelli di Fontainebleau, di Vincennes e di Versailles, e gli altri dipartimenti non ancora visitati.

