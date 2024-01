La divulgazione scientifica, una “missione” via social e libri

MILANO (ITALPRESS) - In ambito medico-scientifico, la divulgazione permette di far arrivare a un pubblico ampio informazioni e notizie utili per la vita di tutti i giorni e per migliorare la salute, prevenendo le malattie o affrontandole al meglio. Una missione che oggi più che mai si compie con media e strumenti diversi, dai social network ai libri, dalle conferenze alle trasmissioni di salute. Ne ha parlato la giornalista Eliana Liotta, firma del Corriere della Sera e autrice del best seller "La dieta smartfood", intervistata da Marco Klinger per Medicina Top, format tv dell'agenzia di stampa Italpress. fsc/gsl