La Commissione Ue lancia Recovery Fund da 750 miliardi

Si chiama Next Generation EU il Recovery Fund proposto dalla Commissione Europea. Consiste in un pacchetto da 750 miliardi di euro, di cui 500 a fondo perduto e 250 di prestiti, per aiutare i Paesi più colpiti dalla crisi del coronavirus. All'Italia dovrebbero andare 172,7 miliardi di euro, 81,807 sotto forma di aiuti e 90,938 come prestiti. sat/mrv/red