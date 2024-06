La campagna Roche sulle maculopatie fa tappa a Palermo

PALERMO (ITALPRESS) - Tappa a Palermo per "Il tuo punto di vista conta", campagna nazionale promossa da Roche Italia sulle maculopatie: si tratta di patologie oculari che interessano l’area che si trova al centro della retina, ovvero la macula, e che colpiscono principalmente le persone con più di 50 anni. Obiettivo dell'iniziativa far emergere i bisogni non soddisfatti di pazienti e caregiver, tra cui il mantenimento di una vita sociale e lavorativa attiva, sottolineando l’importanza della prevenzione. f12/fsc/gtr