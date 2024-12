La Bce taglia ancora i tassi

ROMA (ITALPRESS) - Nuovo taglio per i tassi di interesse nell’Eurozona. Il Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea ha deciso di ridurli di 25 punti base. Per la Bce il processo di calo dell’inflazione è “ben avviato”. Il dato complessivo dovrebbe collocarsi al 2,4% nel 2024, al 2,1% nel 2025 e all'1,9% nel 2026. Nel medio termine quindi verrebbe raggiunto l’obiettivo del 2%. Per gli esperti della Banca Centrale l’inflazione interna ha registrato una flessione ma resta elevata, principalmente perché i salari in alcuni settori si stanno adeguando con ritardo ai passati incrementi dei prezzi. Inoltre secondo la Bce la ripresa economica sarà più lenta di quanto indicato nelle proiezioni di settembre. Nonostante l’aumento della crescita registrato nel terzo trimestre di quest’anno, gli indicatori della Bce segnalano una contrazione nell’attuale trimestre. Le nuove proiezioni indicano una crescita economica dello 0,7% nel 2024, che salirà gradualmente all’1,4% nel 2026. Le prossime decisioni del Consiglio direttivo sui tassi di interesse saranno basate sulla valutazione dei dati, senza vincolarsi a un percorso prestabilito. /gtr