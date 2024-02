La Barba al Palo – Milan assalto all’Inter

ROMA (ITALPRESS) - Per la rubrica "La Barba al Palo", il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, proietta i messaggi che le Coppe lanciano al campionato, soffermandosi in particolare sui rossoneri di Pioli non ancora tagliati fuori dalla lotta al titolo, nonostante il -8 rispetto ai nerazzurri che devono ancora recuperare una partita. ic/ari/gtr