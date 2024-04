La Barba al Palo – Così Allegri si nutre delle critiche

ROMA (ITALPRESS) - Il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, si sofferma sul difficile momento degli allenatori in Italia e in particolare sulla situazione del tecnico bianconero, spesso bersagliato ma vicino a portare la Juve a un posto in Champions. ic/glb/gtr