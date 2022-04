La Banca Sant’Angelo torna a incontrare soci e clienti in presenza

La Banca Sant’Angelo torna ad incontrare i suoi soci e i suoi clienti in presenza dopo la pandemia. Lo ha fatto con un doppio appuntamento: a Palermo e a Licata. Due occasioni per ricordare il suo ruolo di Banca del territorio, per consegnare, in collaborazione con la Fondazione Curella, 35 borse di studio ai figli dei soci ma anche per condividere - insieme al partner storico Arca Fondi Sgr - alcune riflessioni sui mercati. abr/gtr/