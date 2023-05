ROMA (ITALPRESS) – L’Emilia-Romagna, scenario del Suzuki Bike Day #3, sta attraversando un momento difficile e ha bisogno dell’aiuto di tutti. Anche per questo la Casa di Hamamatsu ha scelto di confermare l’evento dell’8 luglio presso l’autodromo Enzo e Dino Ferrari che, dunque, si svolgerà regolarmente. “La decisione – sottolinea una nota – è stata presa in accordo con le istituzioni e con le amministrazioni coinvolte, con il chiaro intento di sostenere l’economia locale, la ripresa delle attività commerciali e, per quanto possibile, il rapido ritorno a una normalità, credendo fortemente nella capacità di reazione della popolazione coinvolta. Come ulteriore segno di supporto, Suzuki devolverà a favore della Regione Emilia-Romagna la medesima cifra raccolta tra gli iscritti e destinata a Dynamo Camp raddoppiando i contributi benefici. La quota di iscrizione minima di 5 euro, sarà interamente devoluta in beneficenza a favore di Dynamo Camp, il primo camp di Terapia Ricreativa sorto in Italia per i bambini affetti da patologie gravi o croniche”.

Sarà inoltre possibile iscriversi con una quota di 20 euro che comprende oltre alla quota di iscrizione devoluta in beneficenza a Dynamo Camp, la maglia tecnica di Alè Cycling, disegnata dal Centro Stile di Suzuki. Chiunque è libero di alzare liberamente l’offerta al Dynamo Camp e, facendo del bene ai bambini meno fortunati, si aiuterà indirettamente anche l’Emilia-Romagna, dato che Suzuki verserà la stessa cifra alla Regione, la quale impiegherà i fondi per interventi nelle zone più segnate dalle piogge e dalle inondazioni.

