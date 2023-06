L’8 giugno è il tax freedom day

Quello che si è concluso è stato l'ultimo weekend dell'anno in cui gli italiani hanno lavorato per il fisco: in linea teorica, infatti, i contribuenti termineranno dal 7 giugno di pagare per il 2023 tasse, imposte, tributi e contributi sociali necessari per far funzionare scuole, ospedali, trasporti, e per pagare gli stipendi ai dipendenti pubblici e le pensioni. É quanto emerge dai calcoli dell'Ufficio studi della Cgia. sat/gtr