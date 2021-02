CORTINA D’AMPEZZO (ITALPRESS) – Vincent Kriechmayr conquista la medaglia d’oro nella discesa libera maschile nei Mondiali di sci alpino di Cortina 2021. L’austriaco, dopo il gradino più alto del podio in SuperG, si concede il bis precedendo di un solo centesimo il tedesco Andreas Sander mentre Il bronzo va all’elvetico Beat Feuz (+0”18). Grande rammarico per Dominik Paris, che va lungo nella parte tecnica e non riesce a ricucire il gap nel tratto finale: l’azzurro è quarto (+0”65), con lo stesso crono dello svizzero Marco Odermatt, e non sblocca il medagliere tricolore. Alle sue spalle è sesto un ottimo Christof Innerhofer (+0”90) mentre è fuori dalla top-20 Matteo Marsaglia. Non arriva al traguardo, infine, Florian Schieder per una brutta caduta.

