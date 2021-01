Kia ha conquistato un traguardo importante in Europa. La sua quota di mercato nel 2020 è stata la più alta e quella con la più forte crescita di sempre. Secondo i dati pubblicati dall’Associazione europea dei costruttori automobilistici (ACEA) la sua quota cresce dal 3,2% al 3,5%. Nell’anno appena trascorso Kia ha venduto in Europa 461.715 unità, registrando un calo del 17% rispetto al 2019 a seguito degli effetti della pandemia. Ma l’impatto è stato inferiore rispetto al calo del 24,3% registrato dal mercato europeo nella sua globalità, calcolato sempre sull’anno precedente. La quota di mercato di Kia ha raggiunto pertanto il suo massimo storico, toccando il 3,5% a livello continentale. Un risultato positivo e in forte crescita si registra anche per la gamma dei veicoli elettrificati. I veicoli dotati di propulsione ibrida ed elettrica rappresentano il 25,5% del venduto, il che tradotto in numeri significa che più di un quarto delle vetture vendute da Kia in Europa è equipaggiato con questa tecnologia.

“Il 2020 è stato uno degli anni più difficili che si siano mai visti, sia per Kia che per l’industria nel suo complesso. Gli effetti della pandemia hanno causato un improvviso arresto delle vendite all’inizio dell’anno ma in tutti i mercati europei siamo riusciti a rispondere con una serie di misure in favore dei nostri clienti, per consegnare e mantenere le loro auto nel modo migliore e, soprattutto, più sicuro. Abbiamo registrato la nostra migliore performance di vendita di sempre nel terzo trimestre dell’anno e questo grazie alla felice combinazione tra l’aumento della domanda e la popolarità sempre più crescente dei nostri veicoli elettrificati” ha dichiarato Won-Jeong Jeong, Presidente di Kia Europe. “Durante il periodo della pandemia non ci siamo mai fermati e abbiamo presentato nuovi veicoli, aggiornato modelli e continuato nell’elettrificazione della nostra linea di prodotti per soddisfare la crescente domanda di propulsori tecnologicamente avanzati da parte dei consumatori – ha aggiunto Jeong – Kia oggi è un’azienda diversa. Il nostro nuovo logo e lo slogan del marchio ‘Movement that inspires’ guideranno i nostri piani per gli anni a venire”.

“La nuova strategia prevede il lancio di una nuova Kia EV entro la fine dell’anno, basata sulla nostra piattaforma E-GMP. Questa vettura sarà dotata di sistema di ricarica rapida, un’accelerazione da primato ma, soprattutto, un’autonomia tale da permettere lunghi viaggi senza soste per il rifornimento. Stiamo lavorando inoltre per introdurre anche una gamma di nuovi servizi per i nostri clienti mentre iniziamo la nostra transizione da car maker a fornitore di nuove soluzioni di mobilità sostenibile” ha concluso Jeong.

(ITALPRESS).