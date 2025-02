SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Si terrà a fine febbraio alla Tarraco Arena a Tarragona, in Spagna il Kia EV Day 2025 di Kia Corporation. Sulle orme del Kia EV Day 2023 in Corea, saranno presentati gli ultimi modelli elettrici, concept e tecnologie del marchio per far espandere la leadership globale di Kia in materia di veicoli elettrici nella mobilità sostenibile.

Il secondo Kia EV Day sottolineerà anche il ruolo di Kia come pioniere sulla gamma Platform Beyond Vehicle (PBV): la visione di un nuovo paradigma nell’utilizzo dei veicoli elettrici, offrendo agli utenti grande flessibilità attraverso una modularità radicale, che si adatta a molteplici esigenze. Il Kia EV Day 2025 segnerà il debutto mondiale di Kia EV4, svelata in forma di concept al primo EV Day del brand, e di Kia PV5, il primo modello PBV di Kia, esposto come concept al Consumer Electronics Show (CES) del 2024 a Las Vegas. Kia presenterà anche il Concept EV2, una vettura elettrica compatta, ultima arrivata all’interno della famiglia EV di Kia.

Immagini teaser e filmati che accennano allo stile del concept, insieme a dettagli dei nuovi modelli, offrono un’anteprima dell’approccio di design innovativo di Kia. Ogni veicolo ha un’estetica ispirata alla filosofia di design Opposites United di Kia, con uno sguardo alle caratteristiche uniche di Kia EV4, PV5 e Concept EV2. Questi tre modelli rappresentano la futura strategia di veicoli elettrici di Kia. Kia EV4, Kia PV5 e Kia Concept EV2, dotati della piattaforma elettrica all’avanguardia del marchio, dimostrano la determinazione di Kia a guidare la mobilità sostenibile globale sia nel settore passeggeri, sia nel campo della mobilità aziendale, per soddisfare le diverse esigenze dei clienti in ogni luogo e in ogni momento.

Kia condividerà la strategia PBV, fornendo dettagli completi su attività, visione, gamma di prodotti per supportare il lancio di PV5. Inoltre, l’azienda esporrà anche la sua rivoluzionaria piattaforma PBV. Questa piattaforma elettrica “a skateboard” è alla base della nuova gamma PBV del marchio, consentendo la combinazione flessibile di vari tipi di carrozzerie. Il Top Management di Kia sarà presente durante il Kia EV Day e, oltre a presentare EV4, PV5 e Concept EV2, rivelerà tutti gli aggiornamenti circa la strategia di elettrificazione di Kia, destinata a trasformare il mercato globale dei veicoli elettrici.

