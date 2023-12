MILANO (ITALPRESS) – Kia EV9 ha ottenuto il punteggio più alto nei test svolti da Euro NCAP, la principale organizzazione indipendente che in Europa valuta i profili di sicurezza dei veicoli. Il grande SUV completamente elettrico a sette posti ha ottenuto la valutazione massima, conquistando le cinque stelle e dimostrando con i risultati ottenuti, le straordinarie credenziali di sicurezza. EV9 è stato valutato in quattro categorie diverse, mantenendo uno standard elevato durante tutte le fasi dei test. Ha fatto segnare l’84% relativamente alla protezione degli adulti, l’88% per i bambini, il 76% per gli utenti della strada vulnerabili, compresi i pedoni, e l’83% nella categoria ‘safety assist’, che valuta i veicoli a seconda della dotazione di sistemi e tecnologie di sicurezza e protezione.

I test Euro NCAP hanno evidenziato, in caso di impatto frontale, l’alta capacità di EV9 di assorbire gli urti mantenendo intatto l’abitacolo e la buona protezione a livello di ginocchia e femore di tutti i passeggeri, indipendentemente dalla corporatura e dal posto occupato. I test hanno mostrato anche come EV9 nelle collisioni frontali riesca a ridurre sensibilmente le conseguenze negative dell’impatto.

Nella resistenza agli urti laterali, Kia EV9 ha ottenuto il massimo punteggio, garantendo un alto livello di protezione per tutte le aree critiche del corpo sia del conducente che dei passeggeri. Una particolare menzione è stata fatta anche per l’avanzato sistema eCall, che avvia i servizi di emergenza in caso di incidente. Kia EV9 ha ottenuto punteggi ancora più alti nei test riguardanti la protezione dei bambini, facendo risaltare l’elevato grado di sicurezza su tutte le aree critiche del corpo, con l’utilizzo di manichini che rappresentavano passeggeri di sei e dieci anni. Euro NCAP ha constatato la flessibilità degli airbag di EV9 e del sistema intelligente di rilevamento della presenza di bambini. Nel test relativo alle safety assist technologies, presenti su EV9, Euro NCAP ha verificato le ottime prestazioni del sistema Automatic Emergency Braking (AEB), distintosi per la pronta rilevazione degli altri veicoli e per aver evitato collisioni nella maggior parte degli scenari di prova.

Le altre caratteristiche di sicurezza evidenziate da EuroNCAP sono state il Lane Keeping Assistant (LKA) che corregge la traiettoria del veicolo, nel caso di allontanamento dalla corsia di marcia, ed è in grado di intervenire anche in situazioni più critiche. Anche il sistema di assistenza alla velocità è stato valutato positivamente per la capacità di rilevare automaticamente il limite di velocità della strada che si sta percorrendo, lasciando al conducente la possibilità di impostazione automatica della velocità a cura del sistema. La valutazione di sicurezza complessiva è stata ulteriormente incrementata dalla Electric-Global Modular Platform ad alta resistenza (E-GMP) di EV9 e dalla struttura rigida della carrozzeria. Unitamente all’ampio ventaglio di funzioni attive di assistenza alla guida e di sicurezza, queste caratteristiche decretano l’elevato standard di comfort e di sicurezza su strada di EV9.

foto: ufficio stampa Kia Italia

(ITALPRESS).