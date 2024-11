LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Kemi Badenoch è la nuova leader dei Conservatori britannici, attualmente all’opposizione. E’ stata eletta con 53.806 voti, pari al 72,8%. Il rivale Robert Jenrick si è fermato a 41.338 preferenze. Badenoch, prima donna nera a guidare un grande partito nel Regno Unito, succede a Rishi Sunak. “Non è stata una campagna semplice per tutti noi – ha detto Badenoch -. C’è tanto da fare, ricominciamo da capo. Sarà molto divertente, ma mettiamoci al lavoro”.

Su X si è espresso il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani. “Congratulazioni a Kemi Badenoch eletta nuova leader dei Conservatori. Una donna di colore candidata a guidare il Regno Unito. Bell’esempio di integrazione. Come propone lo Ius Italiae. Che non è una proposta di sinistra”.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).