MILANO (ITALPRESS) – Arriva in radio “Fuorionda”, il nuovo singolo di Jovanotti. Il brano, insieme a “Montecristo”, anticipa “Il corpo umano”, nuovo album in uscita il 31 gennaio. Il cantante ha già collezionato numerosi sold-out per il “Palajova! 2025”.

-foto ufficio stampa Jovanotti –

(ITALPRESS).

