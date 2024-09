PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “E’ la prima volta che la vedo dal vivo, dopo milioni di incontri da tutte le parti, ai miei concerti, a cena, ma non l’avevo mai vista gareggiare. Qui è veramente pazzesco, l’atmosfera è bellissima”. Lo ha detto Lorenzo Jovanotti, sugli spalti del Grand Palais di Parigi per supportare Bebe Vio, in gara nella gara individuale del fioretto categoria B. “Conosco Bebe da quando era bambina, subito dopo la malattia, è venuta a un mio concerto e da allora siamo rimasti in contatto. Lei è pazzesca, ha una forza esplosiva incredibile. Sappiamo che è la più forte di tutte. E’ bello, emozionante e commovente vedere che da un corpo così piccolo possa venire fuori tanta forza. E poi sappiamo tutti quello che ha fatto per il mondo della disabilità, per i bambini, li ha aiutati, tanti li ha tirati fuori di casa grazie allo sport. E’ davvero una forza!”, ha aggiunto Jovanotti, sugli spalti assieme alla moglie e alla famiglia di Bebe, Ruggero e Teresa i genitori, e Sole, la sorella. “Io sto meglio e ora sono quasi al 100%. A gennaio dovrei essere a posto, e poi inizierò il tour”, ha aggiunto Jovanotti, e il papà di Bebe ha scherzato: “Si prepara per Los Angeles 2028”.

