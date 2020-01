Il brand Jeep, sempre fedele alla sua storica peculiarità di percorrere nuove strade e superare ogni confine, approda nel futuro della mobilità con l’evoluzione elettrica dei suoi SUV. Dal 22 gennaio sarà possibile visionare sul sito dedicato le nuove Jeep Renegade e Jeep Compass 4xe, i primi esemplari Jeep con tecnologia Plug-in Hybrid, tutti 4×4. L’esclusiva “First Edition” rappresenta in Europa il primo passo dei nuovi modelli dotati di tecnologia ibrida plug-in lungo un percorso di elettrificazione senza compromessi, che si integra con l’impareggiabile layout tecnico di ogni SUV Jeep, e che rende Jeep Renegade e Jeep Compass veicoli di libertà totale capaci di portare a un livello superiore le proprie doti attraverso una avanzata tecnologia che coniuga maggiori prestazioni (fino a 240 CV), maggior sicurezza (4×4 sempre disponibile) con un basso impatto ambientale (fino a 50 km in guida puramente elettrica ed emissioni di CO2 inferiori a 50 g/km nella modalità ibrida). Gli acquirenti dei principali mercati europei, tra cui Italia, Spagna, Germania, Francia, Regno Unito, Olanda, Belgio e Austria, potranno godere del privilegio di scoprirle sul sito dedicato.

Versione di lancio a tiratura limitata, sarà liberamente ordinabile solo dai clienti italiani che avranno manifestato il loro interesse tramite l’apposita piattaforma web presente sulle pagine del sito Hybrid – 4xe (aperto sino al 9 marzo). “First Edition” sarà disponibile in due diverse configurazioni: Urban e Off-road. Nell’esclusiva configurazione di lancio, First Edition includerà in entrambe le configurazioni una ricca dotazione di accessori tecnologici e di ausilio alla guida, oltre ad un pacchetto completo di soluzioni di ricarica domestica e pubblica. La potenza complessiva è di 240 CV, con un incremento di coppia fino al 50% (rispetto alla versione Trailhawk con motore diesel da 170 CV), disponibile grazie alla presenza del motore turbo a benzina da 1,3 litri che agisce sull’asse anteriore, che opera in sinergia con il motore elettrico che aziona le ruote posteriori. L’unità elettrica è alimentata da una batteria ricaricabile durante la guida o mediante una presa di corrente esterna: a casa, attraverso una presa domestica e il cavo in dotazione, utilizzando l’efficiente Wallbox inclusa nel pacchetto First Edition, o da un punto di ricarica pubblica tramite il cavo specifico anch’esso fornito nel pacchetto First Edition.

La combinazione tra il propulsore a combustione interna e il motore elettrico garantisce prestazioni e un piacere di guida straordinari: l’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa sette secondi, le emissioni di CO2 sono inferiori a 50 g/km (NEDC2) e la velocità massima è pari a 130 km/h in modalità solo elettrica e ai 200 km/h in modalità Hybrid. Il prezzo in Italia sarà lo stesso per entrambe le configurazioni: 40.900 Euro per Renegade e 45.900 Euro per Compass. I primi clienti si assicureranno un modello Jeep 4xe al top in termini di prestazioni con livello di equipaggiamento completo e configurazione specifica: Urban contraddistinto da un look sportivo e da un allestimento ai massimi livelli in termini di eleganza, contenuti ed equipaggiamenti tecnologici; Off-road con prestazioni 4×4 “Trail Rated” ai vertici della categoria grazie a specifiche dotazioni di serie studiate per i clienti che desiderano il massimo in termini di performance in fuoristrada.

Dotazioni esclusive e funzionalità per la guida elettrificata

Insieme all’esclusivo sticker First Edition dedicato, i nuovi Renegade e Compass 4xe avranno nuove modalità di guida: Ibrido, Full Electric, E-save; funzionalità specifiche per la guida elettrificata come lo Sport Mode, l’Eco coaching e lo Smart Charging grazie alle quali sarà possibile gestire con facilità le modalità di ricarica sia dalla radio Uconnect del veicolo che dal proprio smartphone. I modelli 4xe avranno inoltre caratteristiche specifiche ed elementi di design, tra cui cerchi da 19 pollici (sulla configurazione Urban) e da 17 pollici (sulla Off-road, quella più specialistica per il fuoristrada), fari ad alta visibilità (Full LED su Renegade, Bi-Xenon su Compass), sistema Uconnect NAV da 8,4 pollici con touchscreen, integrazione smartphone e connettività di bordo avanzata (come la gestione della ricarica dalla radio e anche dallo smartphone); display TFT da 7 pollici con informazioni sul livello di carica della batteria, autonomia (in modalità elettrica e ibrida).

Blind Spot, telecamera posteriore, Park Assist, sensori di parcheggio, Keyless go con Passive entry; specchi retrovisori elettrici; cavo Mode 3 per la ricarica pubblica, e altre caratteristiche specifiche per ogni modello. Le colorazioni per gli esterni della First Edition saranno cinque: Carbon Black, Alpine White, Granite Crystal, Blue Shade e Sting Grey. I modelli Jeep Renegade e Compass 4xe First Edition offriranno 5 anni di garanzia del veicolo e 8 anni di garanzia della batteria, e uno specifico pacchetto di lancio con soluzioni di ricarica domestica attraverso la Wallbox Hybrid: garantirà una soluzione “plug&play”, consentendo una potenza di ricarica fino a 3 kW e un tempo di ricarica pari a 3,5 ore. Questa soluzione permette inoltre di poter aumentare la velocità di ricarica fino a 7,4 kW con lo stesso hardware con diminuzione dei tempi di ricarica fino a 100 minuti. L’esclusiva “First Edition” farà parte della gamma Renegade e Compass 4xe che arriverà negli showroom Jeep all’inizio della prossima estate.

