Jeep, arriva l’Avenger e-Hybrid

ROMA (ITALPRESS) - Stesse prestazioni del modello a benzina ma con una riduzione dei consumi di carburante del 13% e 16 grammi di Co2 in meno per ogni chilometro percorso. E’ questo il biglietto da visita della nuova Avenger e-Hybrid, che completa la gamma del più piccolo dei B-Suv di Jeep, finora disponibile solo nelle versioni a benzina e full electric. In attesa della 4x4 in arrivo a fine anno, la versione e-Hybrid garantisce però già buone capacità fuoristradistiche grazie ad angoli di attacco, uscita e dosso che si integrano nei 20 centimetri che separano il pianale da terra. La gestione del sistema ibrido è semplice, grazie alla frenata rigenerativa e a modalità di guida che assecondano tutti gli stili, dai più aggressivi ai più cauti. Questo grazie al compatto motore benzina turbo da 1.2 litri, tre cilindri e 100 cavalli di potenza, abbinato a un motorino elettrico da 21 kW e cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. A tutto questo si aggiunge un generatore di avviamento azionato a cinghia a 48 Volt, per una transizione fluida alla trazione elettrica. tvi/gtr