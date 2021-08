TOKYO (GIAPPONE) (ITALPRESS) – Marcell Jacobs e’ in finale nei 100 metri ai Giochi Olimpici di Tokyo. L’azzurro ha chiuso la terza semifinale al 3° posto correndo in 9″84, nuovo record europeo. E’ il primo italiano nella storia in finale nei 100 metri olimpici.

Poco prima, era stato eliminato Filippo Tortu che aveva chiuso al 7° posto la seconda semifinale correndo in 10″16.

“Ho fatto una buona gara ma gli altri hanno corso più forte di me. Il livello e’ davvero alto, del resto sono le Olimpiadi, non ci si puo’ aspettare qualcosa di diverso. Sono soddisfatto e molto orgoglioso del percorso fatto, delle emozioni che ho messo durante l’anno per arrivare qui a giocarmela con i migliori. Non sono stato all’altezza delle mie aspettative, lavorerò il più possibile per essere competitivo fra tre anni a Parigi”.

(ITALPRESS).