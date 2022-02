TORINO (ITALPRESS) – Iveco Bus, brand di Iveco Group, ha firmato tre accordi quadro con DPP, l’azienda di trasporto pubblico di Praga, per la fornitura di un massimo di 253 autobus tra il 2022 e il 2027 alla capitale della Repubblica Ceca. Gli accordi prevedono l’acquisto di tre diversi modelli per soddisfare le esigenze di DPP: fino a 10 Crossway Low Entry (cioè con pianale ribassato) da 14,5 metri, fino a 100 Streetway da 12 metri e fino a 143 Streetway nella versione da 18 metri. Streetway e Crossway sono stati entrambi progettati per garantire la massima efficienza economica e operativa e sono rinomati per il loro comfort, mentre il pianale ribassato garantisce un’eccellente accessibilità a tutti i passeggeri che entrano ed escono dal veicolo. Tutti i mezzi saranno equipaggiati con il più recente motore Cursor 9 sviluppato da FPT Industrial – il brand globale di Iveco Group specializzato in sistemi di propulsione – che garantisce la conformità agli standard Euro VI e un’efficienza di conversione degli NOx superiore al 95%.

“I nostri legami storici con la Repubblica Ceca, dove siamo presenti con un importante stabilimento di produzione di autobus a Vysokè Mýto, ci rendono oggi particolarmente orgogliosi. Grazie a questi importanti accordi, i nostri autobus trasporteranno a Praga – come in tante altre capitali europee – migliaia di passeggeri ogni giorno, in sicurezza e comfort. Un’ulteriore dimostrazione che l’offerta diversificata e competitiva di IVECO BUS è in grado di soddisfare le più svariate esigenze di mobilità di qualsiasi operatore di trasporto pubblico” ha dichiarato Domenico Nucera, President Business Unit Bus di Iveco Group.

(ITALPRESS).

