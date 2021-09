Italnuoto chiude con 39 podi, Vernole: “Raggiunto obiettivo”

Bilancio più che soddisfacente a Tokyo per il direttore tecnico della nazionale paralimpica di nuoto: "Merito di ragazzi fantastici che si sono preparati in maniera eccezionale in questi anni e dei tecnici che hanno una professionalità elevatissima". dol/glb/gtr