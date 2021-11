ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata una bellissima serata perchè finalmente in casa abbiamo ottenuto punti importanti contro una grande squadra come il Milan, che non aveva ancora perso in campionato. Abbiamo fatto felice uno stadio finalmente gremito e in festa, contro Inter e Napoli avevamo fatto ottime prestazioni senza ottenere punti, sabato siamo stati bravi e la vittoria è stata meritata”. Vincenzo Italiano non può che iniziare la settimana con un gran sorriso stampato sul volto dopo il successo casalingo di sabato sera sul Milan di Pioli, che nel finale ha anche ‘rischiatò di pareggiare. “Sul 3-0 la partita in teoria dovresti portarla a casa, come poi è successo – spiega il tecnico dei viola ai microfoni di Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1 – Ma Ibrahimovic ti castiga se gli dai spazio: è la forza del Milan che non molla mai, noi però siamo stati bravi a fare il 4-2 e il terzo gol l’abbiamo subito a partita chiusa. Se il Milan avesse pareggiato mi sarei arrabbiato tantissimo, non sarebbe stato bello gettare via ancora punti”. Dusan Vlahovic ha dimostrato ancora una volta di essere decisivo, anche se pare destinato ad andar via, forse già nella sessione invernale di calciomercato: “Questa situazione è iniziata in estate, sono sue questioni personali con la società. Non so come andrà a finire, ma il ragazzo scende in campo sempre concentrato e con la testa sulla Fiorentina. Non so dire del suo futuro ma è destinato a una grande carriera, per la passione e la ‘famè che ha e per come si allena. Ce lo stiamo godendo, speriamo resti con i piedi per terra”. La Fiorentina viene ora considerata l’ottava sorella di questo campionato: “Volevamo partire bene, lo abbiamo fatto nelle prime cinque giornate con quattro vittorie, poi abbiamo avuto un pò di alti e bassi e dobbiamo cercare continuità. Ci siamo un pò smarriti fuori casa, ora c’è il derby a Empoli, che sta facendo bene, però ci stiamo godendo questo momento bello: sabato sera eravamo rimaneggiati con giocatori fuori ruolo, se lo spirito è questo la Fiorentina quest’anno può sognare”. Anche perchè la squadra toscana, rispetto alla scorsa stagione, ha dieci punti in più: “Siamo contenti di quello che stiamo facendo, siamo partiti con un progetto nuovo e un sistema gioco diverso. Non era semplice, la società ti mette in condizione di lavorare con grande serenità e gran merito della classifica è di un gruppo che sta crescendo e che merita quanto sta ottenendo”. Italiano, che lo scorso anno ha compiuto a La Spezia “un mezzo miracolo sportivo” portando i liguri alla salvezza, si esprime anche sulla corsa allo scudetto: “Per me è ancora l’Inter la più forte, fisicamente e qualitativamente, in tutti i reparti. Ha sostituti ancora più forti di chi va in campo dall’inizio, e anche la vittoria di ieri ha fatto capire che può ancora ambire allo scudetto”.

