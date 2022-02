ROMA (ITALPRESS/TraMe&Tech) – Le abitudini di acquisto degli italiani stanno diventando sempre più digitali. Per il 2022 infatti la maggior parte degli abitanti del Paese è intenzionata ad acquistare soprattutto online. Lo svela uno studio commissionato da Klarna, leader globale nei servizi di pagamento, bancari e di shopping. Che ha coinvolto 16.000 consumatori in 11 Paesi, di cui oltre 1.000 in Italia.

In Italia, 9 utenti attivi di Internet su 10 hanno effettuato un acquisto online nel corso del 2021. E più della metà di loro (52%) ritiene che farà la maggior parte dei propri acquisti online già nel 2022. Tale dato posiziona i consumatori italiani al pari di quelli che compreranno soprattutto online in Regno Unito (57%) e Svezia (52%). Ma davanti a Paesi come Stati Uniti (43%), Germania (42%), Finlandia (36%), Norvegia (33%) e Austria (32%).

Il 33% dei consumatori online italiani, inoltre, effettua già acquisti digitali su base settimanale. Tuttavia, l’attuale preferenza per i negozi fisici rimane più alta che in altri Paesi come Regno Unito, Paesi Bassi e Germania. Suggerendo che i retailer online italiani hanno ancora margine di miglioramento.

Dalla ricerca Klarna sullo shopping online si evince che il 76% degli italiani ritiene che i brand debbano investire in nuove tecnologie per soddisfare le richieste in evoluzione dei propri clienti. Sono soprattutto la logistica, i resi e i pagamenti a essere percepiti come punti deboli. Il 79% pensa infatti degli intervistati pensa che i retailer debbano migliorare i processi di restituzione. E il 74% è alla ricerca di metodi di pagamento più semplici.

A più 1 su 4 (23%), infatti, è capitato di dover aspettare un rimborso per oltre 7 giorni. Mentre 3 su 10 (31%) per più di 3 giorni. Non sorprende, quindi, che 8 italiani su 10 (78%) a volte evitino di acquistare online se non sono certi di voler tenere la merce. Si tratta comunque di un limite che è possibile superare. Tanto che il 75% degli italiani sarebbe più propenso ad acquistare online se avesse la possibilità di pagare l’intero importo solo dopo aver ricevuto la merce.

