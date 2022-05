MILANO (ITALPRESS) – E’ tutto pronto per la seconda edizione degli Italian Roller Games, organizzati dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici, che scalda i motori in attesa del primo dei grandi eventi che, a partire dal 21 maggio, “invaderanno” la Lombardia per numerose settimane.

Sarà un’edizione all’insegna del Centenario federale, che ricade proprio nel 2022. E la Fisr, proprio per ricordare la sua nascita avvenuta un secolo fa a Milano per mano del Conte Alberto Bonacossa, ha scelto di celebrare quest’anno epocale organizzando gli Italian Roller Games in terra lombarda.

Rispetto all’edizione 2021, che si è svolta l’estate scorsa lungo la riviera adriatica tra Emilia Romagna e Marche, quest’anno gli IRG ricopriranno un arco temporale più vasto, coinvolgendo molte delle province della Lombardia. La globalità federale dell’evento sarà fornita da un’immagine comunicativa uniforme sia nell’allestimento degli spazi di gara che nelle attività di comunicazione e promozione.

Gli Italian Roller Games sono il grande evento federale che rivoluziona il tradizionale calendario agonistico della stagione per le discipline FISR. Un grande festival di sport e di intrattenimento che raggruppa in un unico territorio, tutti i Campionati italiani della FISR, una sorta di “Olimpiade” nazionale delle nostre discipline che trasformerà la Lombardia nella “capitale” degli sport rotellistici, coinvolgendo migliaia di atleti e un numero importante di visitatori, con un significativo indotto turistico ed economico.

Il presidente Fisr, Sabatino Aracu, presenta con soddisfazione l’evento, ricordando che “i numeri degli Italian Roller Games saranno straordinari: oltre 9000 atleti, 600 società e circa 600 titoli assegnati che garantiranno un impatto mediatico davvero rilevante che trasferirà tutto l’appeal urban dei nostri sport, che sono cool come nessun altro e rappresentano al meglio il mondo dei giovani”.

“E’ un progetto innovativo e straordinario, realizzato quest’anno in collaborazione con il nostro Comitato regionale Lombardia ed il sostegno di molte amministrazioni ed enti del territorio, sempre molto attenti allo sport ed alle discipline a rotelle e con una visione davvero lungimirante”, precisa Aracu.

– foto ufficio stampa Fisr –

(ITALPRESS).

