ROMA (ITALPRESS) – “In qualità di nazioni che da lungo tempo contribuiscono all’UNIFIL e partner di Libano e Israele, Noi, leader di Francia, Italia e Spagna, condanniamo il recente attacco dell’UNIFIL da parte dell’IDF. Esprimiamo la nostra indignazione dopo che diversi operatori di pace sono rimasti feriti a Naqoura. Questi attacchi costituiscono una grave violazione degli obblighi di Israele ai sensi della risoluzione Onu 1701 e del diritto internazionale umanitario. Questi attacchi sono ingiustificabili e devono finire immediatamente”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei leader di Francia, Italia e Spagna sul recente attacco all’UNIFIL in Libano.

“Ricordiamo che tutti i peacekeeper devono essere protetti e ribadiamo il nostro elogio per l’impegno continuo e indispensabile delle truppe e del personale UNIFIL in questo contesto molto impegnativo – prosegue la dichiarazione congiunta -. Contiamo sull’impegno di Israele per la sicurezza delle missioni ONU e bilaterali di mantenimento della pace in Libano, nonché delle organizzazioni internazionali attive nella regione.

Chiediamo inoltre un cessate il fuoco immediato e la piena attuazione della Risoluzione Onu 1701 da parte di tutte le parti, che è l’unico modo per consentire al popolo israeliano e libanese di tornare alle proprie case in sicurezza. Ribadiamo il nostro impegno per la piena attuazione della Risoluzione 1701 e per la missione UNIFIL, il cui contributo alla cessazione delle ostilità sarà fondamentale”.

