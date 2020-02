L’Italia rimane fuori dal podio nella gara a squadre che conclude la tappa del Cairo del circuito di Coppa del Mondo di fioretto maschile. La squadra azzurra formata da Andrea Cassarà, Alessio Foconi, che ieri hanno conquistato il secondo e terzo gradino del podio, Giorgio Avola e Daniele Garozzo, dopo aver iniziato col successo nel turno dei 16 per 45-30 contro il Canada, è stata fermata ai quarti dalla Russia, poi sconfitta in finale dagli Usa per 45-36, col punteggio di 45-36. Per la squadra italiana si è quindi aperto il tabellone dei piazzamenti dove è giunta la battuta d’arresto per 45-44 ad opera del Giappone. Infine, nell’ultimo assalto di giornata, gli azzurri hanno sconfitto la Corea del Sud per 45-25, concludendo così al settimo posto in classifica generale.

