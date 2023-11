Italgas-Coldiretti, accordo per lo sviluppo del biometano

ROMA (ITALPRESS) - Favorire lo sviluppo della produzione di biometano in Italia. E' l'obiettivo del Protocollo d'intesa siglato a Roma da Italgas e Coldiretti alla presenza della viceministra per l’Ambiente e per la Sicurezza energetica, Vannia Gava. L'accordo mira a favorire la realizzazione di nuovi impianti, la conversione di quelli che attualmente producono biogas e l’allacciamento alle reti di distribuzione. L’iniziativa si inserisce in uno scenario europeo che, all’indomani dello scoppio della guerra in Ucraina, ha individuato nel biometano la fonte rinnovabile destinata a sostituire un quarto delle forniture di gas di origine fossile un tempo importate dalla Russia. Un obiettivo a sostegno del quale il PNRR ha stanziato 1,7 miliardi di euro per raggiungere, entro il 2026, una produzione nazionale di circa 2 miliardi di metri cubi all'anno, pari a quattro volte quella attuale. f04/xi2/fsc/gtr