BUDAPEST (UNGHERIA) (ITALPRESS) – Ludovica Platoni, Anna Piergentili, Margherita Fucci e Carlotta Fulignati, al loro esordio ad un Europeo di ginnastica ritmica, hanno ben figurato nella fase di qualificazione junior. Nel ranking per Team il quartetto azzurro ha totalizzato a Budapest 113.750 punti, dati dalla somma delle quattro routine portate sulla pedana della Papp Laszlo Sportarena di Budapest, validi per il quinto posto – come a Tel Aviv nel 2022 – dietro alla Bulgaria, quarta con 117.300. La medaglia d’oro se l’aggiudica la Romania con il complessivo di 125.100, ribaltando il podio di due anni fa quando arrivò dietro a Israele, oggi seconda con 123.750. Bronzo invece per l’Azerbaijan a quota 117.400. Margherita Fucci ha aperto il programma di oggi alle clavette, montato sulle note di “Carmen, Arcadia” di Georges Bizet. Un ottimo esordio su una pedana continentale per la stellina della Cervia Ginnastica e Sport, cresciuta alla corte di Simona Ravaioli, che oggi l’ha accompagnata in gara. La ravennate, classe 2009, ha ottenuto 28.350 punti, validi per la final eight di domani grazie all’ottavo punteggio. Nella seconda rotazione è toccato a Carlotta Fulignati esibirsi al nastro, costruito sulla melodia di “I Surrender” di Celin Dion. Purtroppo una leggera scivolata sulla pedana ha costretto la giovane atleta di Empoli, allenata da Luciana De Corso alla Ginnastica Terranuova, ad un errore sul rischio di un lancio. L’esercizio è stato comunque valutato con 27.200 punti dalla giuria internazionale dove è presente anche Isabella Zunino Reggio. La 15enne toscana sarà comunque prima riserva in finale grazie alla nono posto conquistato. Successivamente ha fatto il suo ingresso Ludovica Platoni con il cerchio, la cui routine è stata accompagnata dalle note di “Le Bien Qui Fait Mal” di Mozart. La marscianese, classe 2009, nata e cresciuta alla Braccio Fortebraccio con Svetlana Durdenevskaya, ha eseguito un esercizio da 28.050 punti, peccato per la perdita sull’ultimo rischio che le ha fatto saltare la maestria finale e l’ha relegata in 14^ posizione. A trainare l’Italbaby ci ha pensato poi Anna Piergentili, impegnata alla palla. La 15enne di San Severino Marche – allenata alla Ginnastica Fabriano da Claudia Mancinelli – si è esibita sulle note di “Imaginer L’amour” di Juliette Armanette e ha totalizzato il secondo punteggio di tutta la competizione, 30.150, valido per l’accesso alla finale a otto di domani. Meglio di lei solo l’israeliana Maayan Sumkin Meital con il personale di 30.250. Il programma del campionato continentale proseguirà domani con la qualificazione delle individualiste senior (dalle 9 alle 18.30) a cui seguiranno le finali per attrezzo junior. E con la fase preliminare senior faranno il loro ingresso in pedana – e in diretta su Rai Play con la telecronaca di Andrea Fusco – anche Sofia Raffaeli (Fiamme Oro), Milena Baldassarri (Aeronautica Militare) e Tara Dragas (ASU Udine), sorteggiate nel secondo gruppo (dalle 11.15 alle 13.15).

