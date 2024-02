Ita Airways alla Bit, 15 milioni di passeggeri trasportati nel 2023

MILANO (ITALPRESS) - 15 milioni di passeggeri trasportati nel 2023, quasi il 50% in più rispetto all'anno precedente, e previsioni incoraggianti anche per il 2024: Ita Airways approda per il secondo anno consecutivo alla Bit di Milano con un proprio stand, posizionato nel padiglione 4 della Fiera, e si proietta sulla prossima stagione estiva, in cui opererà 56 destinazioni, di cui 16 nazionali, 26 internazionali e 14 intercontinentali. xh7/fsc/gtr