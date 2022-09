Istituzioni Afam, novità in arrivo

Novità in arrivo per le Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica. Il Consiglio dei ministri ha approvato due regolamenti che intervengono sulla definizione degli ordinamenti didattici e su procedure e modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente, amministrativo e tecnico. fsc/gtr