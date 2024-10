ROMA (ITALPRESS) – Israele ha annunciato nella notte di aver lanciato attacchi aerei di rappresaglia contro l’Iran settimane dopo il massiccio sbarramento di missili balistici della Repubblica islamica, con l’esercito israeliano che ha affermato che gli “attacchi mirati” hanno colpito siti militari iraniani. Sono iniziate a emergere segnalazioni di esplosioni vicino a Teheran intorno alle 3:15 del mattino ora italiana, le Forze di difesa israeliane hanno rilasciato una dichiarazione in cui confermavano che stavano attaccando l’Iran in risposta a “mesi di continui attacchi del regime in Iran contro lo Stato di Israele”. Gli attacchi sono stati effettuati in diverse ondate nel corso di diverse ore, in varie aree dell’Iran. “Il regime in Iran e i suoi delegati nella regione hanno attaccato senza sosta Israele dal 7 ottobre, su sette fronti, compresi attacchi diretti dal suolo iraniano”, ha affermato l’IDF. “Come ogni altro paese sovrano al mondo, lo Stato di Israele ha il diritto e il dovere di rispondere”. L’IDF ha aggiunto che le sue “capacità difensive e offensive sono pienamente mobilitate” e che “farà tutto il necessario per difendere lo Stato di Israele e il popolo di Israele”.

Dopo aver annunciato che l’aereo è tornato sano e salvo in Israele, l’esercito ha soprannominato la missione “Giorni del pentimento”. Ha affermato che decine di aerei dell’aeronautica militare israeliana, tra cui jet da combattimento, rifornitori e aerei spia, hanno partecipato all’operazione “complessa” a circa 1.600 chilometri da Israele. L’IDF ha affermato che tra i siti militari presi di mira c’erano batterie di difesa aerea e siti di produzione di missili balistici, quelli utilizzati nell’ultimo attacco diretto dell’Iran a Israele il 1° ottobre e in un precedente attacco il 14 aprile. Inoltre, l’esercito ha affermato che gli attacchi hanno dato all’IAF “una più ampia libertà di azione aerea in Iran” e che aveva un’ampia serie di obiettivi che poteva colpire in future operazioni, se necessario. Non ci sono stati commenti immediati da parte dei leader politici israeliani, sebbene l’ufficio del Primo Ministro Benjamin Netanyahu abbia pubblicato una sua foto rannicchiato con il Ministro della Difesa Yoav Gallant e i principali generali dell’IDF nel bunker sotto la base militare di Kirya a Tel Aviv mentre venivano eseguiti gli attacchi. In seguito ha affermato che aveva tenuto una valutazione della sicurezza con Gallant e i capi dell’IDF, del Mossad e dello Shin Bet. L’IDF ha affermato che il Capo di Stato Maggiore, Tenente Generale Herzi Halevi, era anche sotto la base di Kirya per comandare gli attacchi dal centro di comando dell’Aeronautica Militare Israeliana, con il capo dell’IAF, il Maggiore Generale Tomer Bar.

L’Iran ha affermato che il suo sistema di difesa aerea ha contrastato con successo gli attacchi, ma che sono stati causati “danni limitati” ad alcune località. In una dichiarazione, la difesa aerea iraniana ha affermato che Israele ha attaccato obiettivi militari nelle province di Teheran, Khuzestan e Ilam. “Le forti esplosioni udite intorno a Teheran erano collegate all’attivazione del sistema di difesa aerea contro le azioni del regime sionista che ha attaccato tre località fuori dalla città di Teheran”, ha riferito la TV di stato, citando funzionari della difesa aerea della provincia di Teheran. Una fonte israeliana ha detto al notiziario Ynet che la rivendicazione iraniana era “una bugia. È stato un fallimento totale, [non ci sono state] intercettazioni”.

Secondo un funzionario israeliano citato dalla NBC, Israele non stava prendendo di mira le strutture nucleari o i giacimenti petroliferi iraniani e si stava concentrando su obiettivi militari. “Stiamo prendendo di mira cose che potrebbero averci minacciato in passato o potrebbero farlo in futuro”, ha detto il funzionario. L’amministrazione americana di Joe Biden ha esortato Israele a non colpire tali obiettivi, sostenendo al contempo il diritto di Israele a rispondere all’attacco missilistico balistico dell’Iran del 1° ottobre. Un funzionario americano ha detto che Israele ha avvisato gli Stati Uniti prima degli attacchi, sottolineando che gli Usa non erano coinvolti nell’operazione. “Abbiamo capito che Israele sta conducendo attacchi mirati contro obiettivi militari in Iran come esercizio di autodifesa e in risposta all’attacco missilistico balistico dell’Iran contro Israele del 1° ottobre”, ha affermato il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, Sean Savett.

