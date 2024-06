ROMA (ITALPRESS) – “Pensate agli ostaggi quando gareggerete a Parigi. Sarete i nostri ambasciatori in Francia e nel mondo”. Lo ha detto il presidente di Israele, Isaac Herzog, rivolgendosi agli atleti che rappresenteranno lo Stato del Medio Oriente alle Olimpiadi di Parigi2024. “Ci rappresentate non solo sul campo ma anche prima e dopo le gare. Non è un segreto che non tutti ci amano nel mondo ed è probabile che anche voi riceverete alcune critiche come le riceverà lo Stato di Israele. E’ possibile che qualche prigioniero possa seguire le vostre gesta da qualche parte a Gaza. Quindi pensateci quando andate in campo: tutti penseremo agli ostaggi, speriamo di vederli presto a casa”, ha aggiunto Herzog.

– foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

