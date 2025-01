ROMA (ITALPRESS) – Israele e Hamas hanno raggiunto un accordo per un cessate il fuoco e la liberazione degli ostaggi, hanno dichiarato al The Times of Israel un funzionario statunitense e uno arabo. Un annuncio è previsto nelle prossime ore, aggiunge un funzionario arabo. Una fonte coinvolta nei colloqui ha riferito che il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman al-Thani sta incontrando i rappresentanti di Hamas nel suo ufficio per un ultimo sforzo verso un cessate il fuoco e un accordo per la liberazione degli ostaggi.

L’accordo di tregua a Gaza tra a Israele e Hamas prevede una fase iniziale di cessate il fuoco della durata di sei settimane e include un ritiro graduale delle forze israeliane e il rilascio degli ostaggi detenuti da Hamas in cambio del rilascio dei prigionieri palestinesi detenuti da Israele. Qatar, Egitto e Stati Uniti garantiscono l’attuazione dell’accordo, sottolineando che saranno rilasciati per primi tutti gli ostaggi viventi, poi i resti degli ostaggi deceduti. Hamas rilascerà gli ostaggi nell’arco di sei settimane, tre ostaggi ogni settimana e il resto prima della fine del periodo.

I negoziati sulla seconda fase dell’accordo inizieranno il 16° giorno della prima fase e si prevede che includeranno il rilascio di tutti gli ostaggi rimasti, compresi i soldati israeliani maschi, un cessate il fuoco permanente e un ritiro completo dei soldati israeliani.

L’accordo prevede l’ingresso a Gaza di 600 camion carichi di aiuti umanitari ogni giorno della tregua, 50 dei quali trasporteranno carburante, mentre 300 camion saranno destinati alla Striscia di Gaza settentrionale.

Questa sera una fonte egiziana ha confermato ad Al-Qahirah News Channel che, grazie agli sforzi dei mediatori e dopo ore di duro lavoro, è stato raggiunto un accordo per porre fine alle sofferenze del popolo palestinese nella Striscia di Gaza. La fonte ha riferito che è stata rilasciata una dichiarazione congiunta in merito all’accordo di cessate il fuoco a Gaza.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).