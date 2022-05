MONTMELO’ (SPAGNA) (ITALPRESS) – “Le sessioni di prove libere sono andate abbastanza come da aspettative: dopo il Bahrain, questo è stato il primo grande circuito dell’anno ad alti livelli di degrado e abbiamo visto temperature della pista che hanno raggiunto il picco di quasi 50 gradi questo pomeriggio, aumentando la sfida: soprattutto per la mescola soft”. Così, in una nota, il direttore motorsport di Pirelli, Mario Isola. “L’anteriore sinistra è stata quella più sollecitata e questo sarà il fattore limitante che porterà probabilmente a una gara a due soste per la maggior parte dei piloti – spiega Isola – Il grande punto di domanda è come verranno fatte queste due soste. Domani i team dovranno gestire con molta attenzione l’allocazione pneumatici per arrivare alla gara con i pneumatici che servono, tenendo presente anche che devono avere obbligatoriamente a disposizione un set di medium e uno di hard. Nelle prove libere abbiamo visto dei gap piuttosto ampi tra le mescole, un pò più di quanto ci saremmo aspettati per questo fine settimana, e questo influenzerà sicuramente anche le decisioni a livello di strategie”.

