Iran, Tarquinio “L’arresto di Abedini ha esposto gli italiani”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - “Credo per che il governo su Cecilia Sala abbia agito bene, ma sarebbe stato meglio se nel momento in cui ha concordato con gli Stati Uniti l’arresto di Abedini in Italia avesse anche calcolato tutte le possibili conseguenze sugli altri italiani esposti”. Così l’eurodeputato del Pd Marco Tarquinio sulla liberazione della giornalista Cecilia Sala e il rilascio dell’ingegnere iraniano Abedini. xf4/sat/gtr