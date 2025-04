TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – La prossima sessione di negoziati tra Teheran e Washington si terrà sabato a Roma. Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, a margine di una riunione del governo, riferisce l’agenzia di stampa Mehr. “Ogni negoziato si basa sulle divergenze e l’obiettivo dei negoziati è quello di risolverle e raggiungere un’intesa comune”, ha aggiunto Araghchi, chiarendo che “l’Oman è la sede dei colloqui, ma, per ragioni logistiche, ha deciso di tenerli a Roma. A nostro avviso, la sede dei colloqui non è un luogo molto importante su cui perdere tempo”.

I primi colloqui indiretti tra Usa e Iran si sono svolti in Oman, Roma ha ospitato il secondo round che si è tenuto il 19 aprile nell’ambasciata dell’Oman in Italia, mentre il terzo incontro è avvenuto a Mascate.

“Venerdì a Roma ci sarà anche un incontro con tre Paesi europei, che attualmente svolgono un ruolo marginale – nei colloqui indiretti fra Stati Uniti e Iran sul nucleare – a causa delle politiche sbagliate che hanno adottato”, ha aggiunto il ministro iraniano, come riferisce l’agenzia di stampa Mehr. I Paesi a cui fa riferimento Araghchi sono Regno Unito, Francia e Germania, che nel 2015, insieme agli Stati Uniti, hanno siglato l’accordo sul nucleare (Jcpoa) con l’Iran.

Araghchi ha aggiunto che l’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) avrà in ultima analisi un ruolo di verifica nei negoziati e che, al momento, l’Agenzia non ha alcun ruolo. “Se si raggiungerà un accordo, la parte di verifica dell’energia nucleare sarà affidata all’Aiea”, ha concluso.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).