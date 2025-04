Iran, Araghchi pronto al dialogo con la Troika europea “La palla è nel vostro campo”

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, è pronto a riavviare il dialogo diplomatico con i Paese E3 – Regno Unito, Francia e Germania – per discutere non solo del nucleare.

In un messaggio su X, il ministro scrive: “Lo scorso settembre a New York, ho offerto il dialogo quando ho incontrato i ministri degli Esteri dell’E3 e le altre controparti europee. Invece del confronto, ho proposto la cooperazione non solo sulla questione nucleare, ma in ogni altra area di interesse e preoccupazione reciproca. Purtroppo, hanno scelto la strada più difficile”.

Adesso “propongo ancora una volta la diplomazia. Dopo le mie recenti consultazioni a Mosca e Pechino, sono pronto a compiere il primo passo con visite a Parigi, Berlino e Londra. Ero pronto a farlo prima che l’Iran avviasse il suo dialogo indiretto con gli Stati Uniti, ma l’E3 ha rinunciato”, aggiunge. Araghchi afferma che “ora la palla è nel campo dei Paesi E3. Hanno l’opportunità di liberarsi dalla morsa dei gruppi di interesse e di tracciare una strada diversa. Il modo in cui agiremo in questo momento critico definirà probabilmente il futuro”.

