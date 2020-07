ROMA (ITALPRESS) – “Domani sarà una bellissima partita con due squadre che hanno fatto un ottimo percorso. Sarà una partita difficilissima che cercheremo di fare nel migliore dei modi. Questa vigilia l’avevo immaginata diversa, purtroppo abbiamo avuto dei problemi dopo lo stop del campionato, ma andremo a fare un’ottima gara e vedremo cosa succederà”. Queste le parole del tecnico biancoceleste, Simone Inzaghi, alla vigilia del match contro la Juventus, che andrà in scena all’Allianz Stadium di Torino domani sera alle 21:45. “E’ normale che pensavamo di fare questo scontro più vicini alla Juventus – ha proseguito il tecnico piacentino in conferenza stampa – ma dobbiamo andare avanti perchè ci manca ancora qualcosa per raggiungere il nostro grande obiettivo che dista tre punti”. Per quel che riguarda la formazione Inzaghi dice: “Luis Alberto non scenderà in campo. Era rimasto a riposo tre giorni e stamattina avvertiva ancora dolore. Stesso discorso per Jony, anche lui non giocherà. Leiva, Lulic e anche Correa, sono assenze importanti. La fisionomia della Lazio sarebbe stata diversa, senz’altro la squadra avrebbe fatto molto meglio”.

