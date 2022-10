Inwit, una tecnologia radio per ridurre il digital gap

Una tecnologia radio per ridurre il digital gap ancora presente in diverse aree d'Italia. Si chiama fixed wireless access e a parlarne in un'intervista di Barbara Millucci per l'Agenzia Italpress è Andrea Mondo, responsabile Technology & Operations di Inwit-Infrastrutture Wireless Italiane mrv/fsc/gsl