ROMA (ITALPRESS) – Alla fine la scelta è caduta su Novara, in Piemonte, sede del nuovo stabilimento italiano di Silicon Box. Ad annunciarlo il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in conferenza al dicastero di via Veneto insieme ai vertici della multinazionale di Singapore. La società, leader nel settore dei semiconduttori, aveva annunciato a marzo un investimento da 3,2 miliardi di euro in Italia per uno stabilimento dove produrre chiplet, che creerà occupazione diretta e nuove opportunità a livello di indotto: 1600 i posti di lavoro previsti.

L’impianto, che dovrebbe entrare in produzione nel 2028, sfornerà chip per applicazioni di intelligenza artificiale, calcolo ad alta velocità, modelli linguistici di grandi dimensioni, veicoli elettrici, dispositivi smart e mobili. “Sarà il primo impianto per la produzione di chiplet in Europa – conferma Urso – l’investimento si aggiunge ad altri già annunciati. E’ la dimostrazione della validità del nostro piano strategico sulla microelettronica che farà effetto volano sugli investimenti dei chips in Italia a cui si accompagna la nostra azione politica e istituzionale. Vogliamo accogliere aziende che vogliono rafforzare la nostra capacità manifatturiera, Silicon Box è leader nella produzione dei chiplet”.

Nel frattempo, sottolinea il ministro ricordando i 9 miliardi di euro investiti in Italia sulla microelettronica, “abbiamo istituito a Pavia la fondazione sui chips e siamo in via di realizzazione a Torino per avviate la fondazione per l’intelligenza artificiale per l’industria”.

“E’ conveniente venire in Piemonte – assicura il governatore Alberto Cirio – questo è il primo passo per costruire una Silicon valley italiana, e una rivincita del vecchio triangolo industriale Milano-Torino-Genova che oggi torna grazie alle nostre infrastrutture. In futuro tutte le merci viaggeranno sulla Genova-Rotterdam e sulla Lisbona-Kiev, torneremo quindi attrattivi sugli investimenti”.

